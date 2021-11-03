МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Если гражданин не планирует в ближайшее время крупных покупок, то оптимальным выбором будет размещение большей доли средств на долгосрочный вклад с максимальной процентной ставкой. Небольшую часть денег целесообразно разместить на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия, чтобы пользоваться средствами в любой момент без необходимости досрочного расторжения договора вклада и потери процентов. Об этом рассказывает лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин.

"Еще один выгодный вариант — разместить сумму на несколько вкладов под максимальный процент. Тогда вкладчик в любой момент сможет забрать деньги с одного из депозитов, потеряв проценты только с части размещенных средств, а не от всей суммы. Если же деньги клиенту в течение срока вклада не понадобятся, то он получит максимальную доходность по сравнению с другими вариантами размещения", — объясняет эксперт.

Названы "мины", заложенные под курс рубля

В последнее время, по словам Александра Бородкина, мы видим тренд на повышение ключевой ставки и, соответственно, доходности вкладов. При этом сберегатели разделились на два лагеря: одни считают, что рынок достиг пика по ставкам, и предпочитают размещать деньги на вклады и фиксировать доходность, а другие полагают, что рост ставок продолжится и предпочитают размещать средства в инструменты, по которым доходность в таком случае будет расти вместе с рынком — накопительные счета, паевые инвестиционные фонды.