МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В теории повышение ключевой ставки ведет к падению цен на облигации. Чем больше срок погашения облигаций, тем выше их чувствительность к этому. Соответственно, логично в случае роста ставок играть на понижение цен длинных облигаций, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

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Более консервативный вариант инвестиций, когда ключевая ставка растет — это покупка инструментов (облигаций, структурных нот), привязанных к ключевой ставке, либо к межбанковским ставкам, которые следуют за ключевой, повторяя ее траекторию, говорит он.

"Пожалуй, самая оптимальная стратегия — это покупка коротких облигаций и, по мере их погашения, реинвестирование в новые выпуски, которые будут уже с большей доходностью из-за поднятия ставки", – считает Русецкий.

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"Ожидания сейчас на стороне замедления инфляции и, как следствие, разворота политики ЦБ в 2022 году. Таким образом, сейчас уже нужно ставить не на падение цен облигаций, а на рост. При этом наибольший эффект будет в облигациях с длинным сроком погашения, к концу следующего года можно ожидать двузначных значений доходности", — заключил аналитик.