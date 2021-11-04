МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Приходящаяся на группу чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. в первом полугодии 2021-2022 финансового года (завершилось 30 сентября) увеличилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 1,524 триллиона иен (около 13,4 миллиарда долларов), говорится в отчете компании. Чистая прибыль BMW за январь-сентябрь подскочила в 4,7 раза

Разводненная прибыль на акцию составила 109,28 иены (1 доллар) против 44,76 иены (0,4 доллара) в первом полугодии прошлого фингода. Выручка компании в годовом выражении выросла на 36%, до 15,481 триллиона иен (135 миллиардов долларов), а операционная прибыль подскочила в 3,4 раза — до 1,75 триллиона иен (15,3 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала текущего фингода чистая прибыль Toyota выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 626,7 миллиарда иен (5,4 миллиарда долларов). Квартальная выручка увеличилась на 11,3%, до 7,545 триллиона иен (66,3 миллиардов долларов), а операционная прибыль – в полтора раза, до 749,976 миллиарда иен (6,6 миллиарда долларов).

По итогам текущего финансового года Toyota прогнозирует выручку на уровне 30 триллионов иен (263 миллиарда долларов). Операционная прибыль, согласно прогнозу, составит 2,8 триллиона иен (24,6 миллиарда долларов). Чистая прибыль составит 2,49 триллиона иен (21,8 миллиарда долларов).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.