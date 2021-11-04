МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль в 21,7 миллиарда иен (191 миллион долларов) после убытка в 210 миллиардов иен (1,8 миллиарда долларов) годом ранее, следует из отчета компании. Toyota нарастила чистую прибыль в первой половине финансового года

Прибыль на акцию составила 14,57 иены (0,13 доллара) против убытка в 141,02 иены (1,23 доллара) за первые шесть месяцев предыдущего финансового года. Операционная прибыль составила 25,186 миллиарда иен (221,2 миллиона долларов) после убытка в 82,626 миллиарда иен (725,6 миллиона долларов) годом ранее. Выручка компании увеличилась в 1,6 раза, до 890,6 миллиарда иен (7,8 миллиарда долларов).

Продажи Mitsubishi за полугодие выросли на 26%, до 442 тысяч машин.

По итогам всего финансового года компания ожидает выручки на уровне 2 триллионов иен (17,6 миллиарда долларов), чистая прибыль Mitsubishi должна составить 40 миллиардов иен (351 миллион долларов), операционная прибыль – 58 миллиардов иен (509 миллионов долларов).

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.