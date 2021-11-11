МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Персональная информация о клиентах банков, которая чаще всего оказывается у мошенников, сводится к ФИО и номеру телефона. Visa выяснила, какие данные россияне доверяют мошенникам

Однако случается, что атакующие при попытке "увести" деньги с банковского счета знают последние четыре цифры карты, проведенные транзакции за последний месяц и даже паспортные данные.

Руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков в беседе с агентством "Прайм" дал несколько советов как обезопасить свои деньги.

Первый совет: завести несколько номеров телефонов и используйте их для разных потребностей. Это может быть оплата ипотеки, покупки в интернет-магазинах, путешествия и др.

"Сейчас для этого существует удобное решение — мобильные операторы предоставляют услуги виртуальных номеров, которые можно зарегистрировать онлайн и использовать для своих нужд", — отметил собеседник агентства.

Второй совет — оформить виртуальную карту для платежей в интернете или для Pay Pass, на ней нужно установить лимит. Это обезопасит вашу зарплатную карту от злоумышленников, если будет утечка данных в магазинах, где была использована виртуальная карта. Эксперт назвал основной способ кражи денег у клиентов банков

"Создайте различные почты для разных действий в интернете. К примеру, для покупок в интернете, регистраций в игровых или стриминговых сервисах и др". — посоветовал Костиков.

Также стоит для каждого сайта использовать длинный и надежный пароль. Не стоит пренебрегать вторым фактором аутентификации по смс, push-уведомлениям или с помощью мобильного приложения второго фактора.

"Не делитесь личной информацией о вас в интернете. Помните, все, что вы напишете, может быть использовано против вас", — предупреждает специалист.

Он напомнил о необходимости проверять устанавливаемое программное обеспечение на компьютер и телефон. Скачивайте программы с официальных сайтов или магазинов приложений. "Обращайте внимание на права, которые у вас запрашивает программа. Согласитесь, калькулятор не должен иметь возможность читать ваши смс", — отметил он.

Последний совет: всегда проверяйте адресную строку сайта, на котором вы находитесь, злоумышленники используют различные уловки для того, чтобы заманить людей на фишинговые порталы.