МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Исторически предновогодние месяцы являются худшими для рубля в году: в этот период российская валюта в среднем несет наибольшие потери к доллару. Однако это не значит, что такая тенденция повторяется из года в год, рассказал агентству "Прайм" аналитик по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Основными причинами снижения курса рубля выступают пики объемов выплат по внешним долгам компаний, всплеск бюджетных трат, которые нужно завершить до конца года, а также традиционное перед новогодними праздниками увеличение спроса населения на импортные товары и путешествия, перечислил собеседник агентства.

"Однако это не значит, что такая тенденция повторяется из года в год. В последние два года в эти месяцы российская валюта укреплялась, как и в 2017-м", — напомнил Бабин.

К тому же беспрецедентные процессы, вызванные пандемией, ее сильное влияние на все сферы жизни способны надолго или навсегда изменить подобные статистические закономерности. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в ноябре

Он обратил внимание на то, что в ближайшие несколько месяцев поддержку рублю продолжат оказывать высокие цены на сырье. Они остаются недалеко от многолетних или исторических вершин, хотя и испытали за последние недели серьезную просадку, корректируя сильный рост предыдущих месяцев.

"Геополитическая обстановка остается относительно стабильной. После июньской встречи президентов России и США сохраняется стремление стран к поддержке большей конструктивности в двухсторонних отношениях", — отметил он.

Также наблюдается восстановление рынка гособлигаций, который в предыдущие месяцы сильно пострадал от ужесточения монетарной политики Банка России, обусловленного высокой инфляцией.

"Если инфляция вскоре проявит признаки прохождения пика, ЦБ на декабрьском заседании может дать сигнал по крайней мере о паузе в цикле повышения ключевой ставки. В ожидании этого инвесторы могут начать заранее вкладываться в ОФЗ. Их высокие доходности на фоне стабильности и укрепления рубля делают такие инвестиции очень выгодными для нерезидентов", — отметил он.

Приток зарубежных средств выступит дополнительным драйвером укрепления рубля. Поэтому, если ситуация на глобальных биржах существенно не ухудшится, до конца года доллар может находиться в диапазоне 69-71 рубля, подытожил специалист.