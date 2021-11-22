МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российские банки второй месяц подряд снижают количество выданных автокредитов: в октябре показатель уменьшился на 9% — до 65,3 тысячи ссуд, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро. Аналитики ожидают снижения продаж новых легковых машин в России

"Банки в октябре предоставили населению 65,3 тысячи кредитов на покупку автомобилей – это на 9% меньше, чем в сентябре 2021 года, а также на 6% меньше, чем в октябре прошлого года", — пишут аналитики. При этом в сентябре выдачи также снизились в месячном выражении — на 5,4%.

Отмечается, что каждый предыдущий месяц 2021 года превышал по количеству выданных автокредитов показатель аналогичного месяца 2020 года, за исключением июля, когда выдачи сократились на 3%. Таким образом, в октябре было второе и самое крупное в этом году сокращение автокредитования в годовом выражении.

Среди регионов-лидеров в сегменте автокредитования почти в половине наблюдался рост кредитов на покупку машины в годовом выражении, в том числе на 17% в Алтайском крае, на 21% — в Иркутской области и на 26% — в Краснодарском крае. Однако в большинстве субъектов был зафиксирован спад: на 22% в Башкирии, Татарстане и Свердловской области, на 23% — в Удмуртии и на 25% — в Самарской области. В Москве был небольшой рост — на 1%, а в Санкт-Петербурге – спад на 9%.

"Из-за дефицита новых автомобилей октябрь стал худшим месяцем в истории по продажам легковых автомобилей в Европе, а в России авторынок снижается четвертый месяц подряд, но для автокредитования этот год был удачным: за первые десять месяцев года российские банки выдали больше кредитов на покупку машин, чем за весь 2020 год, и почти столько же, сколько за весь 2019 год. Произошло это из-за быстрого роста цен на автомобили, что сделало их менее доступными для покупки на сбережения, а также из-за сложившейся практики автосалонов продавать дефицитные автомобили в кредит, а не за наличные средства", — прокомментировал гендиректор ОКБ Артур Александрович.