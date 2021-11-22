Депутаты и сенаторы внесли в ГД проект о снижении максимальной ставки по микрозаймам до 0,8% в день
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В четверг, 18 ноября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина заявляла, что регулятор считает возможным снижение максимальной ставки по микрозаймам, которая сейчас установлена на уровне 1% в день. Идею, в свою очередь, поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин — по его словам, следует думать о людях, а не о тех, "кто занимается ростовщичеством на этой теме".
Авторы законопроекта считают, что его принятие "будет способствовать снижению закредитованности населения Российской Федерации". Документ разработан в целях совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг.
Законопроект снижает максимальный размер процентной ставки по договору потребительского кредита или займа со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день. В результате общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 миллиардов рублей в год, что "окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан", считают разработчики.
Согласно законодательству, на момент заключения договора потребительского кредита или займа его полная стоимость не может превышать 365% годовых. По кредитам и займам со сроком возврата до одного года не допускается начисление процентов и иных мер ответственности после того, как их сумма в 1,5 раза превысит суммы кредита или займа. Таким образом, предельная сумма всех платежей ограничена 150% от суммы предоставленного кредита (займа).
Законопроект снижает максимальное значение полной стоимости кредита или займа до 292% годовых, а максимальную сумму всех платежей по нему — до 130% от суммы предоставленного кредита (займа). Разработчики обращают внимание, что "на фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%". Кроме того, отмечается значительный рост закредитованности населения. В связи с этим разработчики и предлагают снизить соответствующие показатели.
В среднем в год заключается порядка 35 миллионов договоров по ставке в диапазоне 0,8-1% в день (292% — 365% в год), указывается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа, исходя из анализа бизнес-моделей микрофинансовых организаций, считают, что часть компаний имеет резервы для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки. В случае принятия, закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, а норма о снижении максимального размера суммы всех платежей — с 1 июля 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20211122/835293943.html