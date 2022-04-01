МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российские банки ужесточили скоринг — автоматическую оценку платежеспособности клиентов — ожидая падения доходов и роста безработицы: любые проблемы с кредитной историей и высокий показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков могут стать поводом для отказа в оформлении ссуды, объяснил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, в свою очередь ужесточение скоринга подтвердили РИА Новости в нескольких банках. Банк России введет дополнительные меры стимулирования кредитования

"Видим существенное ужесточение скоринга банков в ожидании падения доходов и повышения уровня безработицы. Любые "помарки" в кредитной истории и высокий ПДН теперь являются "красным флагом" для банков", — говорит Гришунин. Скоринг ужесточили не только банки, но и МФО, поэтому пока сложно оценить, вырос ли спрос на их услуги у клиентов, получивших отказ в банках. "Россияне не идут за кредитами, понимая, что ситуация нестабильная. Из-за этого уровень выдачи потребительских кредитов снизится, по оценкам НРА, на 50% в этом году", — отметил он.

При снижении платежеспособности населения или росте клиентов с просроченной задолженностью кредитные организации меняют подходы к принятию решений. "АТБ в данном случае следует за рынком", — объяснил директор департамента развития кредитных продуктов АТБ Сергей Конев.

Изменение стратегии выдач потребкредитов физлицам вслед за изменениями на рынке подтвердили и в Сбербанке. "Банк скорректировал стратегию выдач кредитов физическим лицам, взвешенно оценивая финансовые возможности клиентов для обеспечения своевременного обслуживания кредитов без ущерба для качества жизни", — отметили в кредитной организации. При этом в банке "Зенит" коэффициент одобрения потребительских кредитов сохранился на прежнем уровне, сообщила зампред правления банка Наталья Тутова.

В свою очередь руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень считает, что "масштаб изменения таких факторов, как безработица, изменения реальных доходов населения, от которых зависит способность заемщика обслуживать долг" пока сложно предсказать — вероятно, именно это и подталкивает банки к более консервативному принятию решений по выдаче займов. "Ужесточение скоринга отражает риски снижения качества кредитов в условиях ухудшения макроэкономической ситуации", — говорит он.

Тем не менее, есть возможность повысить свои шансы на получение кредита, отмечает Конев. Так, на вероятность одобрения может повлиять форма подтверждения доходов. Например, зарплатным клиентам или тем, кто подтвердит доход выпиской из ПФР, будет легче получить ссуду по более привлекательной ставке, обращает внимание директор департамента развития кредитных продуктов АТБ.