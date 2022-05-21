МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Минцифры в 2022 году средства на предоставление субсидий российским кредитным организациям, говорится на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Мишустин запустил программу льготного кредитования для бизнеса

Уточняется, что за счет этих средств кредитные организации смогут возместить недополученные доходы по кредитам, которые они выдали организациям в сфере информации и связи.

Как отмечается в сообщении, это позволит обеспечить поддержку системообразующих организаций, относящихся к медиаотрасли.