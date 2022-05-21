МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Минцифры в 2022 году средства на предоставление субсидий российским кредитным организациям, говорится на сайте кабмина. Мишустин запустил программу льготного кредитования для бизнеса

Уточняется, что за счет этих средств кредитные организации смогут возместить недополученные доходы по кредитам, которые они выдали организациям в сфере информации и связи.

Как отмечается в сообщении, это позволит обеспечить поддержку системообразующих организаций, относящихся к медиаотрасли.