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2022
https://1prime.ru/finance/20220521/836952379.html
Кабмин выделит Минцифры средства на субсидии кредитным организациям
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Правительство РФ выделит Минцифры в 2022 году средства на предоставление субсидий российским кредитным организациям, говорится на сайте кабмина. Уточняется, что за счет этих... ПРАЙМ, 21.05.2022
финансы, новости, правительство рф, минцифры, субсидии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Минцифры в 2022 году средства на предоставление субсидий российским кредитным организациям, говорится на сайте кабмина.
Уточняется, что за счет этих средств кредитные организации смогут возместить недополученные доходы по кредитам, которые они выдали организациям в сфере информации и связи.
Как отмечается в сообщении, это позволит обеспечить поддержку системообразующих организаций, относящихся к медиаотрасли.