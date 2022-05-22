МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России в апреле продолжил снижаться и достиг 65,8 тысячи рублей, что стало минимумом с июля 2020 года, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Юрист объяснила, можно ли не платить кредит, если банк уходит из России

Согласно данным компании, средний лимит по кредиткам российских банков снизился в прошлом месяце на 0,9% — до 65,8 тысячи рублей. По сравнению с показателем годом ранее снижение составило 11,8%.

Выдачи в апреле начали восстанавливаться: количество выданных кредиток выросло за апрель на 17,5% — до 1,26 миллиона карт, а объем задолженности по ним увеличился на 16,4% — до 82,9 миллиарда рублей.

Это произошло на фоне роста стоимости заемных средств по кредитным картам до многолетних максимумов — до 34,1% годовых против 33,5% в марте и 24,5% в апреле прошлого года.

По последним данным ЦБ, рост кредитования физлиц в марте замедлился — за месяц портфель вырос всего на 0,1% против прироста на 1,7% месяцем ранее. По итогу марта портфель розничных кредитов составил 25,763 триллиона рублей.