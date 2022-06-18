С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Ростуризм ведет работу для начала приема банковских карт "Мир" в семи новых странах, планирует начать диалог еще с пятью странами, всё это популярные у туристов направления, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах ПМЭФ. Ростуризм спрогнозировал доход от иностранных туристов в 2022 году

"Ростуризм принимает активное участие в продвижении за рубежом российской платежной системы "Мир"… Сейчас мы по линии туристических ведомств ведем работу по продвижению карточки "Мир" в семи новых странах. В ближайшее время планируем начать такой диалог еще с пятью странами. То есть у нас потенциально 12 новых стран может начать принимать карту "Мир". И все это популярные туристические направления. Называть конкретные страны пока не буду, но география достаточно обширная: это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока", — сказала Догузова.

Она отметила, что работа по популяризации карт "Мир" — это один из важных фокусов работы ведомства на международном треке. "В текущих непростых условиях, когда у наших туристов за рубежом больше не работают карты западных платежных систем, возможность расплатиться в отеле, кафе или магазине карточкой нашей платежной системы – это не только вопрос комфорта, но и безопасности отдыха", — пояснила глава Ростуризма.

Она уточнила, что благодаря слаженной совместной работе с коллегами россияне уже могут расплатиться картой "Мир" почти во всех отелях Турции. "Наличие такой возможности мне лично подтвердил мой турецкий коллега – министр туризма. Также наши карточки принимают во многих популярных торговых точках Турции", — добавила Догузова.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.