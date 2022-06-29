МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк одобрил выделение кредита Тунису на 130 миллионов долларов для финансирования импорта пшеницы. ExxonMobil продает нефтегазовые активы в Канаде за 1,5 миллиарда долларов

В заявлении Всемирного банка говорится, что одобренный кредит призван смягчить последствия ситуации на Украине.

Тунис входит в число стран, которые особенно сильно полагаются на закупки зерна из России и Украины.

В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.