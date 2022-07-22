МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Страховые компании начали предлагать полисы ОСАГО в кредит, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка. Стоимость ОСАГО в России может вырасти на 26%

"Ряд страховых компаний начали предлагать ОСАГО в кредит или в рассрочку. Эксперты связывают такую практику с желанием страховщиков увеличить клиентскую базу пусть и за счет наименее прибыльного направления. Механизм может заинтересовать граждан с серьезными повышающими коэффициентами, для которых ОСАГО стоит десятки тысяч рублей", — говорится в публикации.

Так, сообщается, что страховая компания "Согласие" начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис ЮKassa. Кроме того, в "Совкомбанк страхование" сообщили, что в ближайшее время также планируют запустить продажу полисов в рассрочку.

Отмечается, что страховка в кредит — нетипичная для рынка услуга. В ЦБ заявляют, что законодательство "не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку". Но, уточнили в регуляторе, страховая премия может быть уплачена в том числе за счет кредита, полученного страхователем у банка — партнера страховщика.

Эксперты допускают, что такая практика распространится среди других компаний. Вместе с тем, по их мнению, эффект от таких продаж недолговечен.