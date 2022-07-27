МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Объем выданных в России кредитов на покупку автомобилей в первом полугодии 2022 года снизился на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 307,2 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперт объяснил, когда могут оштрафовать за смартфон в руках

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2022 года было выдано автокредитов на сумму 307,2 миллиарда рублей, или на 43,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в первом полугодии 2021 года – 541,4 миллиарда рублей).", — говорится в сообщении.

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в первом полугодии 2022 года был отмечен в Москве (37,6 миллиарда рублей), Московской области (24,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (21,1 миллиарда рублей), Краснодарском крае (14,3 миллиарда рублей) и Татарстане (11,9 миллиарда рублей).

Сильнее всего их выдача в годовом выражении снизилась в Свердловской (-53,4%), Самарской (-50,1%), Челябинской (-48,8%) и Ленинградской (-46,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель сократился на 48% и 46,1% соответственно.

"Ситуация с выдачей автокредитов в этом году напоминает первое полугодие 2020 года с его "карантинной" весной… При этом по сравнению с "пандемийным" 2020 годом объемы выдачи кредитов на покупку автомобилей в текущем году даже немного выше. Однако в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.