АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что прекращение турецкими банками использования российской системы "Мир" станет динамитом, заложенным под туризм и экономику Турции. В Турции рассказали о последствиях из-за отмены использования системы "Мир"

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank. О возможном принятии решения по использованию карт "Мир" в Турции на прошлой неделе заявлял президент страны Тайип Эрдоган.

"Мы получили новость о том, что турецкие банки вышли из системы "Мир". Это решение — динамит, заложенный под турецкий туризм и турецкую экономику. Санкции против России — это санкции против Турции. Никто не может себе этого позволить", — приводит слова Перинчека газета Aydınlık.

Газета Aydınlık сообщила, что партия "Родина" провела в Анталье акцию протеста против давления США на Турцию и решения банков выйти из системы "Мир". Сообщается, что участники акции подвергли жесткой критике тот факт, что государственные банки, вслед за частными, поддались давлению Запада.

"Было подчеркнуто, что США, угрожающие России, угрожают и Турции", — уточнила газета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил накануне, что в Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичными санкциями.

В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Кроме того, системы Visa и Mastercard в марте приостановили работу в РФ — их карты, выпущенные банками РФ, работают в России как обычно, но трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.