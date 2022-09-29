Правительство выделит средства на реструктуризацию кредитов для бизнеса
Мишустин: власти выделят около 26 миллиардов рублей на реструктуризацию кредитов для бизнеса
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Российские власти выделят около 26 миллиардов рублей для бизнеса на реструктуризацию кредитов, что позволит закрыть вопрос с выплатой задолженности и освободить ресурсы предприятий, сообщил на заседании кабмина в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для этого правительство выделит около 26 миллиардов рублей. И средства эти позволят не только закрыть вопрос с выплатой задолженности полностью, поддержав банки, которые участвовали в программе, но и освободить значительный ресурс, который предприятия смогут направить на новые цели — перенастроить свое дело с учетом текущих задач, переориентировать логистику или освоить перспективные технологии", – сказал он.
https://1prime.ru/finance/20220929/838300723.html
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