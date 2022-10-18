2022-10-18T10:57:13+03:00
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2022
https://1prime.ru/finance/20221018/838493538.html
В Киргизии еще два банка прекратили обслуживание карт "Мир"
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БИШКЕК, 18 окт — ПРАЙМ. Ещё два киргизских банка — Доскредобанк и Бакай-банк — прекратили обслуживание российских платёжных карт "Мир", сообщается на официальных сайтах этих... ПРАЙМ, 18.10.2022
банки, финансы, новости, киргизия, доскредобанк, бакай-банк, карты "мир"
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БИШКЕК, 18 окт — ПРАЙМ. Ещё два киргизских банка — Доскредобанк и Бакай-банк — прекратили обслуживание российских платёжных карт "Мир", сообщается на официальных сайтах этих финансовых учреждений.
"Уважаемые клиенты, с сегодняшнего дня приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК "Мир" (Национальная система платежных карт) в эквайринговой сети банка", — заявили в Доскредобанке.
Похожее сообщение опубликовал и Бакай-банк, уточнив, что о возобновлении обслуживания клиенты "будут оповещены дополнительно".
В пятницу о приостановлении обслуживания карт "Мир" сообщал также киргизский банк "Компаньон", ссылаясь на решение процессингового центра.