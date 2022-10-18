БИШКЕК, 18 окт — ПРАЙМ. Ещё два киргизских банка — Доскредобанк и Бакай-банк — прекратили обслуживание российских платёжных карт "Мир", сообщается на официальных сайтах этих финансовых учреждений. Шри-Ланка не разрешила использование карт "Мир" из-за американских санкций

"Уважаемые клиенты, с сегодняшнего дня приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК "Мир" (Национальная система платежных карт) в эквайринговой сети банка", — заявили в Доскредобанке.

Похожее сообщение опубликовал и Бакай-банк, уточнив, что о возобновлении обслуживания клиенты "будут оповещены дополнительно".

В пятницу о приостановлении обслуживания карт "Мир" сообщал также киргизский банк "Компаньон", ссылаясь на решение процессингового центра.