В Киргизии прокомментировали прекращение банками обслуживания карт "Мир"
Нацбанк Киргизии: решения о прекращении обслуживания карт "Мир" принимают сами банки
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БИШКЕК, 18 окт — ПРАЙМ. Решения о прекращении обслуживания российских карт "Мир" принимают сами банки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального банка Киргизии.
Как сообщалось ранее, уже три киргизских банка — "Компаньон", "Бакай банк" и "Доскредобанк" — приостановили обслуживание российских карт "Мир". Всего в республике 23 банка. Остальные финансовые учреждения о каких-то ограничениях в обслуживании карт "Мир" не информировали.
"Коммерческие банки сами проводят оценку рисков при работе с платежными системами", — ответил на вопрос РИА Новости представитель финансового регулятора.
Сам нацбанк, по его словам, "осуществляет регулирование деятельности платежных систем на территории Кыргызской Республики в целях обеспечения эффективности, надежности и безопасности функционирования платежных систем".
https://1prime.ru/finance/20221018/838500653.html
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