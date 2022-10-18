БИШКЕК, 18 окт — ПРАЙМ. Решения о прекращении обслуживания российских карт "Мир" принимают сами банки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального банка Киргизии. В Киргизии еще два банка прекратили обслуживание карт "Мир"

Как сообщалось ранее, уже три киргизских банка — "Компаньон", "Бакай банк" и "Доскредобанк" — приостановили обслуживание российских карт "Мир". Всего в республике 23 банка. Остальные финансовые учреждения о каких-то ограничениях в обслуживании карт "Мир" не информировали.

"Коммерческие банки сами проводят оценку рисков при работе с платежными системами", — ответил на вопрос РИА Новости представитель финансового регулятора.

Сам нацбанк, по его словам, "осуществляет регулирование деятельности платежных систем на территории Кыргызской Республики в целях обеспечения эффективности, надежности и безопасности функционирования платежных систем".