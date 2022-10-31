АНКАРА, 31 окт — ПРАЙМ. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов назвал отмену использования российской платежной системы "Мир" в Турции "наказанием турецких торговцев" со стороны Запада. Россия была, есть и будет на мировом энергетическом рынке, заявил посол

"Могу лишь напомнить, что никто пока не компенсировал и не собирается компенсировать тех, кто участвовал в антироссийских санкциях. Уважаемые турецкие предприниматели, Запад будет взимать с вас плату за свои геополитические амбиции. Так же, как и с отменой использования карт "Мир". Фактически, турецкие торговцы, которые продают кожу и меха в отелях или привлекают российских туристов, которые не могут заплатить, были наказаны. Так что думайте сами. Мы все взрослые люди, все всё понимают", — сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.

Проблемы с обслуживанием карты начались осенью в Турции, где "Мир" принимали пять банков. В сентябре государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank, прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".

Ерхов также заявил, что соглашение между Москвой и Анкарой по торговле в нацвалютах, "должно быть реализовано", если валюта третьих стран препятствует двусторонней коммерческой деятельности.

"Я уверен, что это не "может", а "должно" быть реализовано. Если валюты третьих стран являются препятствием для двусторонней коммерческой деятельности, это означает, что нам нужно подумать о работе с другими средствами. И в Турции, и в России есть те, кто делает это очень успешною. Несомненно, это будущее мировой торговли", — пояснил он.