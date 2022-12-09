МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ изучает репрезентативность российских индикаторов нефти, предложенных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей, и если удостоверится в ней, будет готов обсуждать переход на эти индикаторы для расчета налогов и экспортной пошлины, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Саудовская Аравия и Китай призвали к стабилизации нефтяного рынка

"В части нефти и газа, нефти и нефтепродуктов, главным образом, безусловно, есть предложение Санкт-Петербургской биржи по рыночным индикаторам, которые они будут у себя формировать. Соответственно, посмотрим их методологию и репрезентативность. Если эти критерии будут выполнены — не манипулирован, репрезентативен, — то будем обсуждать переход на российские индикаторы", — сказал Сазанов в кулуарах налоговой конференции "Ведомостей".

Международное ценовое агентство Argus в октябре запустило новую систему оценки цены российской нефти Urals на базисе fob в портах России, поскольку прежняя в Европе стала нерелевантной в свете вступления в силу эмбарго ЕС. Сейчас для расчета экспортной пошлины на нефть и налогов на ее добычу (НДПИ, НДД) Минфин применяет котировку cif в Северо-Западной Европе и Средиземноморье (в общих чертах, это цена, в которую включены расходы на транспортировку, оплаченные продавцом, в отличие от fob, когда платит покупатель).

Минфин России сообщил журналистам, что в 2023 году продолжит использовать существующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу сырья, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в середине ноября сообщила, что в ближайшее время направит в ЦБ РФ и федеральные ведомства собственную методику расчета цен на российскую экспортную нефть.