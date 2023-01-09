МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Субсидии Минэкономразвития на покрытие части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода общим объемом свыше 420 миллионов рублей в 2022 году получили 25 компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в сообщении министерства. Минтранс Бурятии сообщил о субсидиях на маршруты "Авроры" в 2023 году

Большинство из получивших субсидию предприятий являются участниками сектора роста Московской биржи, созданного для обращения бумаг малого и среднего бизнеса. Это позволяет компаниям-участникам получать поддержку по госпрограммам со стороны институтов развития — "Корпорации "МСП", "МСП Банка".

Субсидия предоставляется предприятиям в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

"С запуском данной меры поддержки мы наблюдаем стабильный рост количества МСП, использующих для получения инвестиций фондовую биржу. Количество поддержанных выпусков выросло с 7 на 1,89 миллиарда в 2019 году до 45 выпусков объемом 10,5 миллиарда рублей в 2022 году", — сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, расширяется и круг используемых МСП инструментов. Так, в 2022 году впервые была выдана субсидия по выпуску акций. "Данная мера поддержки продолжит действовать и в 2023 году — еще больше компаний малого и среднего бизнеса будут развиваться с ее помощью", — сказала Дадаян.

"Поддержка Минэкономразвития в форме субсидирования части затрат эмитентов МСП по выходу на биржу и выплате купонного дохода по облигациям существенным образом повышает доступность биржевых инструментов для таких компаний. В 2022 году в секторе роста Московской биржи 15 эмитентов МСП разместили облигации и привлекли финансирование в объеме 5,5 миллиарда рублей. С момента создания сектора роста в 2019 году суммарный объем размещений облигаций МСП составил 23 миллиарда рублей", — сообщил управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Владимир Гусаков.