МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС в 2022 году достиг рекордных значений в 80,6 миллиарда долларов, показатель увеличился на 10,3% по сравнению с 2021 годом, сообщает ЕАБР. Мантуров заявил о рекордном товарообороте России и ОАЭ

"Взаимная торговля ЕАЭС в 2022 году достигла максимального значения и составила, по оценке аналитиков банка, 80,6 миллиарда долларов (прирост на 10,3% год к году), — говорится в телеграм-канале ЕАБР.

Уточняется, что Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия нарастили объемы экспорта в ЕАЭС на 9,8 миллиарда долларов (прирост 1,4 раза год к году), из них в Россию — на 9,5 миллиарда долларов.

Экспорт Армении в ЕАЭС вырос на 1,6 миллиарда долларов (в 2,8 раза), Белоруссии — на 5,6 миллиарда долларов (в 1,3 раза), Казахстана — на 1,9 миллиарда долларов (в 1,2 раза), Киргизии — на 646 миллионов долларов (в 1,8 раза).

Кроме того, по мнению аналитиков ЕАБР, для Армении и Киргизии выросла значимость рынка ЕАЭС. Доля союза в общем экспорте Армении увеличилась с 29,3% до 46,8%, в Киргизии — с 28,8% до 65,8%.