МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Размер среднего долга по кредитам, просроченного более чем на 90 дней и попавшего к коллекторам, в начале года упал до минимума за 6 лет и составил 81,3 тысячи рублей, при этом в 2023 году снижение продолжится — он может достигнуть 80-81 тысячи рублей, сообщил РИА Новости президент СРО Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. В Госдуму внесли проект о запрете коллекторской деятельности

По данным НАПКА, размер среднего долга по просроченному беззалоговому кредиту с начала 2023 года составил 81,3 тысячи рублей, это минимальное значение с 2018 года. В 2022 году этот показатель составил 82 тысячи рублей. При этом попавшая к коллекторам "просрочка" по кредитным картам в этом году выросла до 79,7 тысячи рублей (с 76,7 тысячи в 2022 году), по кредитам наличными снизилась до 115,8 тысячи рублей с 119 тысяч, по POS-кредитам снизилась до 48,5 тысячи рублей с 50,4 тысячи.

"Средняя сумма просроченной задолженности прямо пропорциональна той, которую банк выдал изначально. Если мы видим тренд на сокращение кредитных лимитов, то спустя 3-5 месяцев снижается и средняя сумма просроченной задолженности…. В текущем году тенденция продолжится и средняя сумма долга будет варьироваться в пределах 80-81 тысячи рублей в рамках работы по агентской схеме", — прокомментировал эти данные Мехтиев.

Банки в этом и прошлом году были готовы одобрять кредиты на более высокие суммы только тем клиентам, в платежеспособности которых они полностью уверены. Например, это зарплатные клиенты или владельцы депозитных счетов. "В отношении тех, чья платежеспособность на перспективу несколько месяцев вперед вызывает вопросы, кредиторы рисковать не готовы и идут по пути сниженных лимитов", — добавил Мехтиев.

Кроме того, управляющий директор "Первого клиентского бюро" Павел Михмель пояснил РИА Новости, что средняя сумма просроченного платежа, находящегося в работе у коллектора, напрямую зависит от схемы работы взыскателя. Так, агентское взыскание характеризуется работой с более молодой "просрочкой" и более низким чеком. Цессия – это долги, просроченные более чем на 180 дней, которые "банки переуступают взыскателям как непрофильные с последующими правами требования". По ним средняя сумма превышает 120 тысяч рублей по итогам 1 квартала 2023 года, отметил Михмель.

"Наибольшая сумма в беззалоговом кредитовании зафиксирована в сегменте кредитов наличными — там средний размер задолженности превышает сегмент кредитных карт практически в 3 раза (232 тысячи рублей к 82 тысячам рублей соответственно)", — добавил управляющий директор "Первого клиентского бюро".