МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Лимит инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России увеличен до 1,315 триллиона рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Юрист объяснил, вправе ли работодатель запрашивать кредитную историю

Подписанный президентом России Владимиром Путиным федеральный закон предусматривает выделение в 2023 году дополнительных средств на реализацию программы ИБК в регионах.

"Данный инструмент финансирования инженерной, социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры уже зарекомендовал свою эффективность. В прошлом году мы распределили 1 триллион рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на 930 проектов между 83 регионами. Увеличение лимита на 315 миллиардов рублей позволит реализовать новые проекты на всей территории страны, в том числе в новых субъектах", — приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося операторам программы ИБК в регионах.

В сообщении ФРТ указывается, что субъекты Дальневосточного федерального округа получат 100 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на проекты мастер-планов городов. Впервые механизмом ИБК смогут воспользоваться новые регионы России — на инфраструктуру им выделят 50 миллиардов рублей. Еще 100 миллиардов рублей будут распределены между субъектами РФ на конкурсной основе, средства приоритетно планируется направить на проекты модернизации объектов ЖКХ.

Кроме того, 50 миллиардов рублей в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов пойдут на обновление общественного транспорта. С учетом уже принятого решения о привлечении средств ФНБ в размере 44 миллиардов рублей в регионах планируется заменить суммарно около 10 тысяч автобусов до марта 2024 года, подчеркнул вице-премьер.

Оставшиеся 15 миллиардов рублей будут направлены на модернизацию действующих и строительство новых котельных, которые будут использовать биотопливо для производства тепла, в регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.

"Работа по строительству инфраструктуры дает многогранный эффект. Благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам в 2023 году регионы планируют ввести 8 миллионов "квадратов" жилья, создать почти 49 тысяч новых рабочих мест и привлечь из внебюджетных источников порядка 1 триллиона рублей", — приводятся в сообщении слова гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.

Бюджетные кредиты входят в так называемое "Инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а также выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.