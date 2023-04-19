МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) хочет получить от США субсидии в размере 15 миллиардов долларов, однако условия ее не устраивают — компания не намерена выплачивать американским властям часть прибыли и разглашать конфиденциальную информацию, пишет газета Wall Street Journal. Россиянам объяснили, кому теперь положена субсидия на оплату ЖКХ

"Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем настаивает на некоторых условиях, которые Вашингтон выдвигает при предоставлении субсидий на строительство заводов по производству микросхем," — пишет газета со ссылкой на источники. Там же добавляется, что компания намерена "получить до 15 миллиардов долларов государственных средств" США.

Согласно газете, законом в США указано — если производитель чипов получает более 150 миллионов долларов прямого финансирования, и его прибыль окажется лучше первоначальных прогнозов, то часть субсидий придется вернуть. Как указывается в материале, вероятно, именно по этому пункту между компанией и властями США "будут вестись жесткие переговоры".

"Требования правительства о широком доступе к бухгалтерским книгам и операциям TSMC являются еще одним камнем преткновения, особенно в отрасли, где компании склонны хранить в секрете основные факты, например, кто их клиенты", — пишет газета. Там же уточняется, что TSMC, например, связана контрактами с Apple, и она опасается, что тщательно скрываемая ею рецептура чипов может попасть к сторонним лицам, тем самом повлияв на конкуренцию на рынке.

Субсидии, уточняется в материале, запрашиваются TSMC на налоговые вычеты и строительство двух заводов в Аризоне. При этом власти США уже признавали значительную зависимость страны от продукции TSMC. По данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире.