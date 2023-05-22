МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принять дополнительные меры по его поддержке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Аналитики оценили оформление россиянами кредитов ради майских праздников

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования", — говорится в документе.

Доклад необходимо предоставить до 5 июня 2023 года, далее – ежеквартально.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Также глава государства поручил правительству предложить меры для снижения ставок по долгосрочным кредитам, данное поручение также опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: представить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам (займам) с учетом оценки влияния структуры государственных заимствований Российской Федерации на размер таких ставок. Срок – 15 июня 2023 года", — говорится в нем.

Ответственным за выполнение поручения назначен Михаил Мишустин.