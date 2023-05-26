МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Период льготного субсидирования инвестиционных кредитов МСП можно увеличивать в РФ, но этот вопрос требует анализа — необходимо смотреть, есть ли у малого бизнеса настолько длинные проекты, чтобы окупаемость возникала, например, на 10-летнем горизонте, сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Силуанов рассказал о выполнении годового плана доходов бюджета

"Наверное, это можно сделать, но давайте посмотрим, есть ли такие у малого бизнеса проекты, такие длинные, для того, чтобы операционная окупаемость, условно говоря, возникала на 10-летнем периоде, ближе к десятилетке. Наверное, это уже больше к крупному бизнесу. Хотя еще раз повторюсь, давайте проанализируем, и тогда можем принять решение", — сказал он, комментируя предложение увеличить период субсидирования инвесткредитов МСП до 6 или 10 лет.

Министр также отметил, что сейчас субсидируются инвестиционные кредиты до 5 лет, несмотря на то, что бюджетный цикл является трехлетним. "Может ли бюджет субсидировать более длинные — не трехлетние, а шестилетние (кредиты — ред.)? Здесь это не связано с бюджетным циклом, потому что у нас программа действует пятилетняя. Мы можем субсидировать кредиты, выходящие за бюджетные периоды, циклы, которые сегодня трехлетние. Поэтому здесь мы субсидируем кредиты до 5 лет", — сказал он.

Силуанов отметил, что это связано с тем, что, как правило, у малого бизнеса инвестиционная фаза составляет около трех лет, также "плюс выход на операционную рентабельность — еще два года". "Поэтому, собственно, из этого и возник пятилетний период, когда мы помогаем — на инвестиционном цикле дешевыми деньгами и помогаем тоже дешевыми деньгами для того, чтобы выйти на нормальную операционную деятельность", — пояснил министр.

"Сейчас, если мы говорим о более длительных кредитах, надо смотреть на период окупаемости", — добавил Силуанов.

Ранее в обращении к участникам форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сектору малого и среднего предпринимательства в России за 2022 год было предоставлено свыше 1,25 триллиона рублей кредитной поддержки.