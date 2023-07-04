МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Объем выдачи автокредитов в России в первом полугодии текущего года составил рекордные 600 миллиардов рублей, превысив на 13% результат аналогичного периода 2021 года, говорится в сообщении ВТБ. "СберСтрахование" оценила готовность россиян тратить деньги на покупку авто

"По оценке ВТБ, за первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 миллиардов рублей, на 13% превысив результат половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили около 125 миллиардов рублей. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май — порядка 118 миллиардов рублей", — подсчитали в банке.

Отмечается, что клиенты ВТБ в июне также заключили рекордное количество сделок на приобретение автомобилей — более 14 тысяч на сумму около 17,5 миллиарда рублей, что на 20% превышает майские показатели. Всего с начала года банк оформил 53,8 тысячи автокредитов на сумму более 66 миллиардов рублей. Регионами-лидерами по объему выданных ВТБ средств в июне стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Татарстан и Краснодарский край.

В связи с сохраняющимся дефицитом предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков сосредоточен в сегменте машин с пробегом, отмечают в банке. В июне доля таких автомобилей в структуре выдач ВТБ составила 75% сделок. А с ростом стоимости новых машин связан рост среднего размера одного автокредита: так, по итогам июня в структуре выдач ВТБ показатель составил 1,24 миллиона рублей, увеличившись на 11 тысяч к показателю мая и примерно на 51 тысячу — января 2023 года.

Самой популярной маркой у клиентов стала Lada — в январе-июне с автомобилями этой марки в ВТБ было проведено около четверти кредитных сделок. Второе место заняла Kia с долей в выдачах 8,8%, затем следуют Omoda (7,6%), Hyundai (7,1%) и Changan, впервые вошедший в список лидеров (около 4% сделок).

"Несмотря на сезон летних отпусков, в июне рынку автокредитования удалось установить исторический рекорд продаж. Это связано с реализацией отложенного спроса прошлого года, когда в сегменте наблюдались серьезные изменения, и некоторые клиенты предпочли отложить покупку транспортных средств, дожидаясь стабилизации рынка", — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.