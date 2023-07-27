МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Объем выданных в России кредитов на покупку автомобилей в первом полугодии увеличился на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 499,8 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Производство авто в Великобритании выросло на 16 процентов

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-июне 2023 года было выдано автокредитов на сумму 499,8 миллиарда рублей, или на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2022 года — 309,7 миллиарда рублей). При этом по сравнению с первым полугодием 2021 года их объем в текущем году, напротив, немного сократился — на 5,9% (в январе-июне 2021 года — 531,2 миллиарда рублей)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе самую серьезную динамику роста объемов выданных автомобильных кредитов среди 30 лидеров по этому показателю продемонстрировали Татарстан (+91,7%), Вологодская область (+90%), Башкирия (+89,5%), Челябинская область (+84,6%) и Пермский край (+81,4%). В Москве и Санкт-Петербурге рост показателя составил 19,5% и 44,3% соответственно.

При этом наибольший объем выданных автомобильных кредитов зафиксирован в Москве (44,9 миллиарда рублей), Московской области (35,4 миллиарда), Санкт-Петербурге (30,6 миллиарда), Татарстане (22,9 миллиарда) и Краснодарском крае (22,9 миллиарда рублей).

"Объем выданных автокредитов в первой половине 2023 года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Среди факторов роста объемов выдачи автомобильных кредитов Волков также называет возобновление в начале года государственной программы льготного кредитования в этом сегменте, а также увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. "Стоит также отметить и рост "среднего чека" автокредита, который демонстрирует наибольшее значение за последние полтора года", — заключил он.