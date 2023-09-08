МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк с начала года выдал предпринимателям 15,1 миллиард рублей в рамках программ "ПСК", "ПСК+1764", а также "зонтичного" механизма предоставления поручительств, сообщили в банке.

Среди получателей лидируют предприятия сферы торговли, обрабатывающей промышленности, а также бизнес по транспортировке и хранению — 30, 27 и 24 процента от общего объема выдачи соответственно. Всего с начала года субъектам МСП выдано 384 кредита.

"Промежуточные итоги реализации программ говорят о том, что они востребованы у предпринимателей и позволяют поддерживать компании, представляющие ключевые отрасли экономики. Мы рассчитываем на сохранение существующих темпов выдач до конца текущего года", — сообщил старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка Владислав Монов.

"Зонтичный" механизм предоставления поручительств АО "Корпорация "МСП" позволяет привлечь кредиты под поручительства до 1 миллиарда рублей на инвестиции, пополнение оборотных средств или развитие бизнеса, а также для рефинансирования ранее выданных займов. Это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования.

Программы льготных кредитов для наиболее приоритетных отраслей "ПСК" и "ПСК+1764" рассчитаны на предпринимателей, привлекающих кредитные средства на инвестиционные цели от 50 миллионов рублей. По ним можно получить до 2 миллиардов рублей на срок до 10 лет (из которых 5 лет льготный период) по ставкам до 9 процентов для малых и микропредприятий и до 7,5 процентов- для среднего бизнеса.

Чтобы получить льготный кредит ИП и ООО должны соответствовать ряду условий, которые можно уточнить на сайте банка.