МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за август составили 1,82 триллиона рублей, что на 56,5% выше уровня прошлого года, при этом нефтегазовые доходы с сентября существенно опережают прошлогодние значения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках совещания о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Sinopec заинтересовалась новыми нефтегазовыми проектами в Казахстане

По его словам, бюджет в августе был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей. "Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1 триллион 820 миллиардов рублей. Это на 56,5% больше уровня прошлого года", — сказал глава правительства.

Такие показатели стали следствием активного развития экономики, пояснил он.

"Если же говорить о нефтегазовых поступлениях, то, несмотря на внешнее давление, они восстановились и, по данным Минфина, с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения", — отметил Мишустин.

"Что касается расходов — после периода авансирования в начале года они вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2 триллионов 240 миллиардов рублей", — добавил он.