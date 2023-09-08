2023-09-08T11:48:01+03:00
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2023
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Мишустин отметил существенный рост нефтегазовых доходов бюджета
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Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за август составили 1,82 триллиона рублей, что на 56,5% выше уровня прошлого года, при этом нефтегазовые доходы с сентября существенно опережают... ПРАЙМ, 08.09.2023
нефть, энергетика, финансы, новости, газ, нефтегазовые доходы, михаил мишустин, бюджет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за август составили 1,82 триллиона рублей, что на 56,5% выше уровня прошлого года, при этом нефтегазовые доходы с сентября существенно опережают прошлогодние значения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках совещания о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
По его словам, бюджет в августе был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей. "Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1 триллион 820 миллиардов рублей. Это на 56,5% больше уровня прошлого года", — сказал глава правительства.
Такие показатели стали следствием активного развития экономики, пояснил он.
"Если же говорить о нефтегазовых поступлениях, то, несмотря на внешнее давление, они восстановились и, по данным Минфина, с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения", — отметил Мишустин.
"Что касается расходов — после периода авансирования в начале года они вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2 триллионов 240 миллиардов рублей", — добавил он.