МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Будущий бюджет, возможно, будет иметь такой же уровень дефицита, как и текущий, но возможно и несколько выше, тем не менее, этого не стоит бояться, полагает заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Бюджет России был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей

Ранее в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По его словам, исполнение федерального бюджета РФ по итогам текущего года ожидается с дефицитом на прогнозном уровне 2% ВВП.

"Ожидания какие (от будущего бюджета — ред.)? Что мы в следующем году может быть будем иметь примерно такой же дефицит, как и в этом году, но дефицит имеется в виду превышение расходов над доходами, но для нас это важно, потому мы должны перестроить структурно экономику. Поэтому, используя накопленные средства в Фонде национального благосостояния и заимствования на рынке — уровень госдолга к ВВП у нас один из самых низких в мире — мы можем иметь дефицит и не боятся этого", — считает Миронов.

Он также полагает, что если в будущем дефицит бюджета будет несколько выше заложенных параметров (согласно закону о бюджете, дефицит в 2024 году прогнозируется на уровне 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП), то это "не страшно". "Я бы не боялся такого дефицита, даже если он будет далее 2% и более, потому что госдолг к ВВП у нас всего 15% примерно. Мы можем минимум его в два раза увеличить, а это нам даст дополнительно приток средств в экономику в размере 15% ВВП. Таким образом, вот этих двух процентов дефицита бюджета нам хватит, мы можем поддерживать его 7 лет без проблем. Если будем развивать долговой рынок", — пояснил эксперт.

Миронов также отметил, что небольшое превышение параметров дефицита даже можно расценивать как хороший признак — "правительство отходит от чрезмерной осторожности, вызванной шоками прошлого года, и что оно уверено в своих силах и ориентируется на структурную перестройку экономики за счет активного государственного инвестирования". Тем не менее, он добавил, что для этого важно поддержать социальные расходы, а также зарплат в реальном секторе экономики.

Кроме того, необходимо будет уделить внимание направлению средств на поддержку предприятий обрабатывающей промышленности для замещения импорта и для выпуска продукции военного назначения, которые стимулируют экономику для того, чтобы обеспечить переходный период после окончания СВО.

Также, по словам эксперта, необходимо будет уделить внимание цифровой индустриализации и обеспечить рост мобильности рабочей силы.