МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета снизилась до минимума за последние 16 лет и составила примерно 28% от всех поступлений, сообщает агентство РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты. Матвиенко допустила корректировки бюджета России

В материале отмечается, что за 9 месяцев 2023 года нефтегазовые доходы бюджета РФ составили 28,3% от всего объема поступлений и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля таких доходов уменьшилась на 15% или на 2,9 триллиона рублей. В результате доля нефтегазовых доходов в совокупных поступлениях бюджета РФ стала минимальной с 2007 года.

В качестве основных причин такого сокращения в Счетной палате назвали снижение поступлений налога на добычу полезных ископаемых и вывозных пошлин на энергоресурсы, а также уменьшением средней цены на нефть марки Urals с $82,9 до $55,9 за баррель. Кроме того, влияние оказали продолжение налогового маневра в нефтяной отрасли и уплата месторождениями налога на дополнительный доход.