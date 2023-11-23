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2023
https://1prime.ru/finance/20231123/842350524.html
"Газпром" раскрыл объем инвестиционной программы на 2024 год
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Объем инвестиционной программы ПАО "Газпром" на 2024 год составит 1,574 триллиона рублей, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Правление одобрило проекты инвестиционной... ПРАЙМ, 23.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Объем инвестиционной программы ПАО "Газпром" на 2024 год составит 1,574 триллиона рублей, сообщила компания в своем Telegram-канале.
"Правление одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета "Газпрома" на 2024 год. Они будут внесены на рассмотрение совета директоров. Общий объем финансирования инвестиционной программы — 1 573,627 млрд руб. Среди приоритетных проектов: развитие центров газодобычи на Ямале и Востоке России, газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", газификация российских регионов, проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа", — говорится в сообщении.