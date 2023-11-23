МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Объем инвестиционной программы ПАО "Газпром" на 2024 год составит 1,574 триллиона рублей, сообщила компания в своем Telegram-канале. Доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась до минимума с 2007 года

"Правление одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета "Газпрома" на 2024 год. Они будут внесены на рассмотрение совета директоров. Общий объем финансирования инвестиционной программы — 1 573,627 млрд руб. Среди приоритетных проектов: развитие центров газодобычи на Ямале и Востоке России, газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", газификация российских регионов, проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа", — говорится в сообщении.