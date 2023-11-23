МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ должна вырасти ближе к концу первого полугодия 2024 года, такое мнение РИА Новости высказал начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Риком-Траст", кандидат экономических наук Олег Абелев. Минфин оценил нефтегазовые налоговые вычеты в России на будущий год

Согласно данным Счетной палаты за девять месяцев текущего года, опубликованным ранее в четверг, доля ненефтегазовых и нефтегазовых доходов составила 9,4 и 3,7% ВВП соответственно (снижение доли нефтегазовых доходов к ВВП по сравнению с январем-сентябрем 2022 года составило 1,8 процентного пункта, доля ненефтегазовых доходов увеличилась на 2,1 процентного пункта). При этом на нефтегазовые доходы в общем объеме доходов федерального бюджета в январе-сентябре пришлось 28,3%, тогда как годом ранее показатель составлял 43,1%.

"Нельзя говорить о нефтегазовых доходах вне отрыва от ненефтегазовых доходов. Если нефтегазовые доходы снижаются, то растут другие доходы", — отмечает эксперт. Кроме того, по его словам, у Минфина нет четкой планки нефтегазовых доходов, которую нужно обязательно соблюдать, "для экономики даже хорошо, что будет расти доля ненефтегазовых доходов — это позволит снижать зависимость России от мировых цен на нефть".

"Ближе к концу первого полугодия 2024 года доля нефтегазовых доходов должна вырасти. Не факт, что соглашение по сокращению добычи нефти, которое Россия и Саудовская Аравия соблюдают в рамках договоренностей ОПЕК+, будет продлено до конца второго полугодия 2024 года. До нового года может состояться министерское совещание, на котором прозвучат новые предположения относительно сроков этого соглашения. Если оно не будет соблюдаться долго, то доля нефтегазовых доходов будет расти", — отмечает эксперт.

При этом заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова считает, что "в обозримом будущем вряд ли стоит ожидать восстановления доли нефтегазовых доходов до прежних уровней, да это и не нужно: напротив, доходы бюджета должны быть более диверсифицированными".

При этом, по ее мнению, продолжают действовать факторы, способствующие снижению нефтегазовых доходов. "Прежде всего это снижение мировых цен на нефть, наблюдающееся на фоне замедления роста мировой экономики. Кроме того, поступления нефтегазовых доходов в бюджет будут в ближайшие месяцы ограничены также и в связи с возобновлением выплат топливного демпфера в полном объеме (а не в половинном, как это было ранее)", — поясняет Кононова.

"На этом фоне будет продолжаться рост доходов бюджета, не относящихся к нефтегазовым. Это связано не только с тенденциями к росту производства в ОПК и связанных с ним отраслях экономики, но и с целенаправленно принятыми мерами по повышению нагрузки на ту часть налогоплательщиков, которая не относится к нефтегазовому сектору — введение налога на сверхприбыль прошлых лет, экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля и другие", — добавляет она.