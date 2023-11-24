МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить по 31 декабря 2025 года освобождение от уплаты таможенной пошлины при ввозе электромобилей в страны Евразийского экономического союза, за исключением России, следует из сообщения пресс-службы комиссии. На заводе "Москвич" назвали условие снижения цен на автомобиль

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в страны ЕАЭС в ограниченном количестве, по 31 декабря 2025 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Армения, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство или постоянное место жительства в Российской Федерации.