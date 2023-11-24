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https://1prime.ru/finance/20231124/842366382.html
Беспошлинный ввоз электромобилей в ЕАЭС продлили до конца 2025 года
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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить по 31 декабря 2025 года освобождение от уплаты таможенной пошлины при ввозе электромобилей в страны... ПРАЙМ, 24.11.2023
финансы, экономика, новости, авто, бизнес, еаэс, россия, электромобили
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить по 31 декабря 2025 года освобождение от уплаты таможенной пошлины при ввозе электромобилей в страны Евразийского экономического союза, за исключением России, следует из сообщения пресс-службы комиссии.
"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в страны ЕАЭС в ограниченном количестве, по 31 декабря 2025 года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Армения, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство или постоянное место жительства в Российской Федерации.