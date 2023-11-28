МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Масштабы недобросовестных продаж на финансовом рынке в России сокращаются, но все еще остаются высокими, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на конференции Банка России "Фокус на клиента". ЦБ заявил об ускорении запуска новых проектов со стороны застройщиков

"Финансовый рынок прошел определенную дистанцию навстречу клиенту…. Но мы видим,… что ситуация далеко не идеальная: скрытые уловки, продажи инвестиционных продуктов,… навязывание услуг, все это, к сожалению, есть…. Масштабы мисселинга — недобросовестных продаж — они сокращаются, но, к сожалению, остаются высокими", — сказала она.

Набиуллина отметила, что при этом ЦБ особенно беспокоит, что снижение мисселинга во многом происходит под нажимом регулятора. "Нам, конечно, очень хотелось, чтобы выстраивалась культура клиентоцентричности, чтобы важны были не только прибыль здесь и сейчас, а создание доверия на рынке и долгосрочной лояльности клиентов", — отметила глава ЦБ.

По ее словам, долгосрочная лояльность клиентов — это необходимое условие для финансовой устойчивости компаний.