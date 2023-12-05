МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Нефтяные компании в ноябре за октябрь получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 192,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ. В ГД внесли поправки, восстанавливающие нефтяникам топливный демпфер

Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое — в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.

В октябре за сентябрь компании не получали выплат, а в сентябре за август они были максимальными в этом году — 298,7 миллиарда рублей.В августе этого года выплаты составили 185,9 миллиарда рублей, в июле — 110,4 миллиарда, в июне — 78,6 миллиарда, в мае — 103,5 миллиарда, в апреле — 107,2 миллиарда, в марте — 96,7 миллиарда, в феврале — 108,7 миллиарда, в январе они были самыми маленькими в этом году — 47,9 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма выплат нефтяникам за январь-ноябрь составила 1,33 триллиона рублей, а за аналогичный период прошлого года — 2,083 триллиона рублей.

За весь 2022 год было выплачено 2,171 триллиона рублей.

Механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Индикативная цена в 2023 году составляет 56 900 рублей за тонну для бензина и 53 850 рублей для дизтоплива.