МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. С россиян по итогам 2023 года в пользу банков взыщут 3,2 триллиона рублей, что на 200 миллиардов рублей больше, чем в 2022 году пишут "Известия" со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В России могут ввести период охлаждения для кредитов

Отмечается, что в прошлом году на принудительном исполнении находилось 24,6 миллиона производств по взысканию в пользу кредитных организаций долгов со злостных неплательщиков. По итогам года таких производств стало на 4,5 миллиона больше, чем в 2022 году. ФССП пояснила изданию, что количество дел не равно числу должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. Так, у одного гражданина принудительное взыскание может быть открыто сразу по нескольким кредитам.

"Известия" сообщают, что по состоянию на начало текущего года больше всего неплательщиков находится в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Московской и Челябинской областях.

Согласно расчетам издания, в прошлом показатели по числу исполнительных производств и объему подлежащих взысканию долгов, оказались наибольшими за все время ведения статистики ФССП.

В ведомстве "Известиям" пояснили, что не проводят анализ тенденций на рынке взыскания.

Эксперты рассказали газете, что рост неплатежей по кредитам связан с высокой долговой нагрузкой населения, сложной экономической ситуацией, высокой инфляцией в стране.