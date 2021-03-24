МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Россия рассчитывает в течение 15 лет нарастить мощности по производству СПГ в три раза, увеличить производство до 140 млн тонн в год и занять 20% мирового рынка. Этому должны способствовать развитие месторождений на Гыдане и Ямале, а также активное строительство предприятий по производству СПГ, в том числе, за счет привлечения инвесторов.

На этой неделе кабинет министров РФ утвердил программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ) до 2035 года. Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ

"Утверждена долгосрочная программа развития производства СПГ, она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Это приоритетная задача, которая была поставлена президентом", — сказал председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

По его словам, в течение ближайших 15 лет мощности по производству СПГ в России должны вырасти в три раза, чему будет способствовать создание привлекательных условий для инвесторов. Рост производства СПГ позволит создать базу для увеличения его потребления: газификация удаленных территорий в Арктике и на Дальнем Востоке, не имеющих доступа к единой газораспределительной системе (ЕГС), а также использование СПГ в качестве моторного топлива.

"Все это будет способствовать развитию газовой отрасли, промышленности, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию", — заявил глава российского правительства.

Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что принятая программа направлена в первую очередь на расширение газификации и увеличение энергообеспечения регионов.

ГАЗИФИКАЦИЯ И ЭКСПОРТ

Несмотря на заявления Мишустина и Новака о приоритете внутреннего рынка, в программе также говорится о необходимости увеличения экспорта СПГ. Поскольку природный газ является самым экологически чистым ископаемым топливом, мировой спрос на него растет быстрыми темпами. При этом темпы роста спроса на СПГ выше, чем на трубопроводный газ.

В прошлом месяце во время выступления на Форуме стран-экспортеров газа Новак сообщил о росте потребления природного газа в мире до 4,5 трлн куб. к 2030 году — на 15% больше по сравнению с 2019 годом. Рост потребления будет обеспечен на 70% странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки. Доля газа в мировом энергетическом балансе увеличится до 28%, а объемы торговли СПГ вырастут в два раза.

По данным Shell, в 2019 году мировая торговля СПГ составила 358 млн т, а в 2020 году, несмотря на пандемию, выросла до 360 млн т.

По словам Новака, утвержденная программа предусматривает рост производства СПГ до 140 млн т/г к 2035 году, что позволит России занять 20% мирового рынка. Ожидается, что наращивание мощностей по производству СПГ может привлечь инвестиции в российскую экономику в объеме не менее 150 млрд долларов.

"Рост производства сжиженного природного газа до 140 миллионов тонн приведет к росту его экспорта в период до 2030 года на сумму порядка 150 млрд долларов США в ценах 2019 года и обеспечит не менее 150 миллиардов долларов США инвестиций в российскую экономику", — говорится в программе. "Газпром" может построить два новых завода СПГ к 2025 году

Экспортировать СПГ на сумму 150 млрд долларов в год к 2030 году — задача очень амбициозная. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году производство СПГ в России достигло 30,5 млн т, из этого объема за рубеж было поставлено 30,3 млн т. Выручка от экспорта российского СПГ составила 6,75 млрд долларов. В 2019 году за рубеж было продано 29 млн т российского СПГ на 7,56 млрд долларов. Несмотря на увеличение экспорта СПГ в 2020 году, выручка от реализации уменьшилась по сравнению с 2019 годом из-за падения цен на энергоносители во время пандемии коронавируса.

ГЫДАН И ЯМАЛ — РЕСУРСНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПГ

Основной ресурсной базой для развития производства СПГ в России должны стать месторождения на Ямале и Гыдане, открытые "Роснефтью", и Тамбейская группа месторождений "Газпрома". Если запасы открытых "Роснефтью" месторождений предстоит оценить, то запасы Тамбейской группы, по заявлениям представлений "Газпрома", достигают 5,5 трлн куб. м.

Кроме того, в программе упомянуты месторождения Южно-Тамбейское и Утреннее, которые уже разрабатываются компанией "Новатэк" и являются ресурсной базой проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ — 2".

"Ямал СПГ" вышел на полную мощность 16,5 млн т/г в конце 2018 года. В прошлом году в рамках проекта было произведено 18,8 млн т СПГ. В рамках проекта "Ямал СПГ" разрабатывается Южно-Тамбейское месторождение, извлекаемые запасы которого достигают 1,3 трлн куб. м.

"Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 млн т/г находится в стадии реализации. Ожидается, что первая очередь завода "Арктик СПГ 2" будет запущена в эксплуатацию в начале 2023 года. На полную мощность завод заработает в 2026 году. Ресурсной базой проекта является месторождение Утреннее, доказанные и вероятные запасы которого по стандартам PRMS оцениваются в 1434 млрд куб. м.

В программе также упоминаются Геофизическое и Северо-Обская группы месторождений, которые разрабатывает "Новатэк". Эти месторождения должны обеспечить природным газом СПГ-заводы, строительство которых предусмотрено в рамках проектов "Арктик СПГ — 1" и "Обский СПГ". Однако для начала реализации этих проектов необходимо увеличить ресурсную базу, поскольку разведанных запасов недостаточно.

"Для достижения показателей Энергетической стратегии Российской Федерации целесообразно закрепить данные участки (на Ямале и Гыдане — прим. ред.) в качестве ресурсной базы для производства целевого объема сжиженного природного газа", — сказано в программе.

КОНКУРЕНТЫ РОССИЙСКОГО СПГ

Ресурсная база позволяет российским компаниям успешно конкурировать с зарубежными производителями СПГ на мировом рынке. В кабмине оценивают себестоимость российского СПГ с учетом затрат на транспортировку до рынков сбыта в диапазоне 3,7-7 долларов/млн BTU. Катар планирует строительство крупнейшего в мире СПГ-проекта

"Суммарная себестоимость российского сжиженного природного газа на целевых рынках составляет около 3,7-7 долларов США за 1 миллион британских тепловых единиц", — говорится в программе.

В правительстве справедливо считают, что главными конкурентами России на рынке СПГ до 2030 года являются Катар, Австралия и США. Согласно расчетам экспертов российского правительства, Катар находится вне конкуренции: благодаря низкой себестоимости добычи и выгодному географическому положению, на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стоимость катарского СПГ составляет всего 2 доллара/млн BTU.

Однако стоимость СПГ из Австралии и США на рынке АТР составляет 8-11 долларов/млн BTU и 7-10 долларов/млн BTU соответственно. Высокая стоимость австралийского и американского СПГ объясняется относительно низким качеством ресурсной базы, высокой себестоимостью производства. Кроме того, стоимость доставки американского СПГ до Японии, Южной Кореи и Китая — основных потребителей СПГ в мире — очень высока из-за удаленности от Мексиканского залива, на побережье которого расположены основные производственные мощности по производству СПГ в США.

АМБИЦИИ РОССИИ

В прошлом году Австралия стала крупнейшим импортером СПГ в мире. Экспорт австралийского СПГ достиг 78 млн т — на 1 млн т больше, чем поставил за рубеж Катар. По оценке агентства EnergyQuest, совокупная мощность австралийских СПГ-заводов достигает 88 млн т/г. Прогнозируется, что в этом году экспорт австралийского СПГ составит 80 млн т. Ресурсная база Австралии не позволяет обеспечить полную загрузку мощностей по производству СПГ.

Катар не намерен уступать первенство Австралии, и объявил программу увеличения мощностей по производству СПГ. Катарское правительство планирует увеличить мощности по производству СПГ с 77 млн т/г в настоящее время до 110 млн т/г к 2026 году, а к 2027 году — до 126 млн т/г. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить текущие потребности Японии и Южной Кореи, которые занимают соответственно первое и третье места среди крупнейших потребителей СПГ в мире. Увлечение мощностей по производству СПГ значительно повысит приведенную стоимость катарского газа на мировом рынке — до 3 долларов/млн BTU.

США в прошлом году экспортировали рекордный объем СПГ — 2,4 трлн куб. футов (≈49,3 млн т). Больше половины из этого объема было поставлено в страны Азии, которая впервые стала основным направлением американского экспорта СПГ. В США также существуют планы увлечения мощностей по производству СПГ, но в прошлом году из-за пандемии коронавируса эти планы были отложены на неопределенный срок.

Утвердив программу развития производства СПГ, Россия намерена получить большую долю мирового рынка природного газа — самого экологически чистого ископаемого топлива, топлива 21 века.