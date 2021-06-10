МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В Польше справедливо связывают завершение "Северного потока-2" и отзыв Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe — оба события обусловлены стремлением США восстановить сотрудничество с Берлином. Теоретически поляки смогут заместить российский газ на горизонте двух-трех лет, но многое будет зависеть и от "Газпрома".

Совпадение окончания строительства первой нитки газопровода "Северный поток-2" и отзыва Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe не случайны, считает госсекретарь в канцелярии президента Польши Анджей Дера. Польшу "слили". На чьей стороне США в игре вокруг "Северного потока-2"

Тем временем Еврокомиссия следит за ситуацией с газопроводом Baltic Pipe, готова участвовать в ее разрешении, считая, что этот проект очень важен для региона.

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение датского агентства по охране окружающей среды на строительство Baltic Pipe. По мнению совета, в разрешении недостаточно описаны меры, принятые для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которые находятся под защитой приложения Четвёртой европейской директивы об охране природных мест обитания при строительстве 210-километрового трубопровода через Данию.

Предполагается, что по этой трубе Польша будет импортировать большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу. Пока же российские поставки составляют около 60% от всего импортированного страной газа.

ДЕЛО В БАЙДЕНЕ

Опрошенные "Прайм" эксперты указывают, что в Польше совершенно справедливо связывают завершение "Северного потока-2" и препоны для Baltic Pipe.

"Вряд ли можно сомневаться в том, что оба этих события напрямую обусловлены стремлением американской администрации как можно быстрее восстановить тесное сотрудничество с Берлином", — говорит политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Внешнеполитические планы администрации Джо Байдена, по всей видимости, и стали главной причиной того, что Дания приостановила строительство трубы, по которой Польша рассчитывала получать газ из Норвегии. Дания традиционно оказывает активное содействие реализации европейского курса США, указал эксперт.

ПЛАНЫ ПОЛЬШИ

В последние несколько лет Польша предприняла значительные усилия по диверсификации источников поставок газа. С 2023 года общий портфель закупок польских компаний СПГ из Катара и США может превысить 9 млн тонн (12 млрд кубометров).

Baltic Pipe должен был ежегодно приносить на рынок Польши до 10 млрд кубометров норвежского трубопроводного газа, начиная с 2022-23 годов. То есть, теоретически Польша способна на горизонте двух-трех лет заместить поставки газа из России, предположил аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

Однако имеется ряд важных практических нюансов. Во-первых, рынок Польши — один из немногих рынков в Европе со значительным прогнозным ростом потребления, то есть понадобятся дополнительные объемы газа.

Во-вторых, Варшава официально декларирует намерения по созданию газового хаба, в этой связи полностью отказываться от возможностей импорта газа с Востока было бы недальновидно.

И в-третьих, расширение терминала в Свиноуйсьце доведет мощности Польши по приему СПГ до 7,5 млрд кубов в год. Это означает, что оставшиеся законтрактованные объемы СПГ могут перепродаваться на другие рынки, а не поступать в Польшу.

В прошлом году потребности Польши в газе составили 18,9 млрд кубометров, а собственная добыча была менее 4 млрд кубометров. По контракту с "Газпромом" страна приобретает 10 млрд куб метров газа, а остальное покрывается спотовыми поставками СПГ, продолжает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Их-то страна и намерена наращивать в дальнейшем. Согласно разработанному плану по отказу от российского газа к 2022 году, заключен долгосрочный договор с Катаром на поставку 2,7 млрд кубометров СПГ в год, с тремя американскими компаниями заключены предварительные соглашения на поставку 6,6 млрд кубометров СПГ в год с 2023 года. По строящемуся трубопроводу Baltic Pipe Польша смогла бы получать до 8,1 млрд кубометров газа в год с октября 2022 года.

Однако у данного плана есть недостатки и риски, связанные с реализацией проектов и ценами на газ. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

"Так, Катар давно может поставлять Польше СПГ, но цена по контракту слишком высока — он был заключен в 2018 году. Американские компании еще не начали строительство заводов по регазификации СПГ на территории Польши, что также увеличивает риски и цены. К тому же сжиженный газ покупать сложно — есть Азия, которая готова почти всегда предложить более высокую цену, чем в Европе", — указывает аналитик.

ОПАСЕНИЯ ВАРШАВЫ

По мнению Галкина, у Варшавы есть реальные основания для опасений. Только они, вопреки утверждениям польских экспертов и политиков, связаны не с энергетической безопасностью Польши, а с ее геополитическими амбициями.

"Германия, конечно же, не станет мешать польским компаниям импортировать газ, поступающий по "Северному потоку-2", и только обрадуется, если Польша будет наращивать его потребление. Но Варшаве придется расстаться с претензиями на самостоятельную геополитическую роль в Восточной Европе", — рассуждает он.

Возможно, эту цель, в том числе, преследует американский внешнеполитический разворот в пользу Берлина. После ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" влияние Германии в Восточной Европе, и без того довольно сильное, настолько возрастет, что Польша не сможет ему сколько-нибудь серьезно противодействовать.

Причем особое беспокойство польских политиков вызывает то, что, ориентируясь на позицию Берлина, восточноевропейские страны могут улучшить свои отношения с Россией. Таким образом, Польша рискует остаться в оппозиции в одиночку, в крайнем случае, с поддержкой двух-трех давних союзников по антироссийскому блоку.

НЕ УПУСТИТЬ ПОЛЬСКИЙ РЫНОК

В этой ситуации обсуждение вопроса о будущем газового контракта между Польшей и Россией обретает новые краски. Несмотря на политические разногласия, стороны действуют в коммерческой плоскости, и с большой долей вероятности контракт может быть продлен.

"Вероятно, подобные заминки могут быть элементом переговоров и давления сторон друг на друга. Однако стоит учитывать, что надежность и выгодность поставок российского газа — вне конкуренции. Это понимают обе стороны, а "Газпром", в свою очередь, не хочет упускать польский рынок", — отмечает Лукичева. Не ждали. Кто может подвинуть Россию на мировом газовом рынке

Не исключено, что условия сотрудничества могут быть модифицированы. Например, может поставляться меньше газа на условиях "бери или плати", могут применяться более гибкие расчеты цены, появится привязка к спотовому рынку и т.п. Но это станет известно уже после заключения контракта.

По мнению Капитонова, в целом перспективы российского газа на польском рынке будут зависеть, в том числе, от гибкости и ценовой политики "Газпрома".

"Сегодня "Газпром" довольно успешно продает газ через свою электронную торговую платформу на условиях спотового рынка. Потенциально такие краткосрочные инструменты с фактически хабовой индексацией могут быть интересны польским импортерам, даже если новый долгосрочный контракт не будет подписан", — заключает аналитик.