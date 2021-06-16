МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Контакт между "Газпромом" и "Нафтогазом" на транзит газа в Европу по территории Украины истекает в конце 2024 года. Видя то, как активно идет достройка "Северного потока-2", украинцы начали бить тревогу. Только на текущей неделе глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ближайшие несколько лет станут для страны самыми тяжелыми. И с этим нельзя не согласиться. Эксперты рассказали агентству "Прайм", почему ситуация стала критичной и Киев ничего не может с этим сделать. Кулеба предрек ГТС Украины сложные времена из-за "Северного потока-2"

Для газотранспортной системы (ГТС) Украины ближайшие несколько лет рискуют стать самыми сложными, заявил Кулеба изданию Ceenergy News. Проблема даже не в том, что страна потеряет существенную часть доходов казны от транзита российского газа. Будет потерян важнейший инфраструктурный объект — Украинская ГТС. Это гораздо опаснее.

В то же время дипломат обвинил Москву в том, что она в течение многих лет пыталась дискредитировать Украину как "надежного партнера" по транзиту газа, а сейчас стремится "обойти" соседнее государство с помощью "Северного потока-2".

На днях Кулеба также подсчитал потери Украины от завершения транзита. По его мнению, достойной компенсацией за это будет "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность", что по факту может означать как обмен Крыма на работу "Северного потока-2".

Он даже отметил, что этот вопрос поднимался на переговорах в Берлине. Однако реакция депутата бундестага ФРГ Вальдемара Гердта ("Альтернатива для Германии") на слова украинского политика говорит об обратном.

Гердт считает, что украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла, отмечает немецкий парламентарий. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм.

Тем временем, строительство российского газопровода уже близится к завершению: первую нитку готовят к запуску. Вторую ветку планируют достроить за полтора-два месяца.

ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ

В ближайшие несколько лет Украина не останется без транзита российского газа. Действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" заключен по европейскому принципу "качай или плати". По его условиям российский газовый монополист должен прокачать по украинской территории минимум 225 млрд кубометров газа в 2020-2024 годах, из них 65 млрд кубов в 2020 году и по 40 млрд кубов ежегодно в четыре последующих года. То есть, до конца 2024 года Киев гарантированно будет получать определённую сумму.

А вот в начале 2025 года у Украины начнутся серьезные проблемы. "Газпром" не намерен продлевать невыгодный ему контракт с "Нафогазом", а украинские партнеры не стремятся предлагать новые конкурентные условия транзита. И тогда Украина, скорее всего, останется вообще без транзита.

"В 2019 году, когда подписывался действующий договор о транзите, украинские чиновники говорили, что ожидают получать по $3 млрд ежегодно. Соответственно, нет транзита — нет миллиардов. Плюс к этому придется нести дополнительные расходы на закупку газа для собственных нужд у европейских поставщиков", — отмечает член Экспертного совета Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

ВВП Украины в том же 2019 году составил чуть меньше 155 млрд долларов, то есть речь идет примерно о 2% ВВП. Это важно само по себе, а с учетом того, что транзитные платежи формируют около трети госбюджета — чувствительно тем более. Киев надеется на компенсацию от США после достройки "Северного потока-2"

"Чтобы компенсировать потери, правительство будет вынуждено или повышать налоги, или идти за кредитами, которые надо отдавать. Газ подорожает — а, значит, вырастут коммунальные платежи, понизится конкурентоспособность украинских предприятий. В общем, нельзя не согласиться с Кулебой, времена будут тяжелые", — говорит эксперт.

Пожалуй, самым затратным для Украины окажется обеспечение работы самой ГТС: Киев не сможет поддерживать необходимое давление в своих газопроводах без прокачки российского газа.

Дело в том, что для нормальной работы ГТС необходимо, чтобы через нее проходили как минимум 45 млрд кубометров "голубого топлива". Простая арифметика — общее потребление газа в стране в 2019 году составило 29,98 млрд кубометров. Из них 20,74 млрд кубометров Украина добыла сама и 14,2 млрд кубометров импортировала. Получается, что для обеспечения окупаемой эксплуатации ГТС не хватает еще как минимум 10-11 млрд кубометров газа в год.

Чтобы украинские граждане и промышленные предприятия через четыре года не остались без газа, властям придумывать специальную систему, которая будет обеспечивать необходимое давление в магистральном газопроводе. Это очень недешево.

С другой стороны, нельзя утверждать, что Россия прекратит транзит газа через Украину. Это просто невыгодно, считает Коптев.

"Даже на полной мощности "Северный поток-2" может только заместить текущие поставки через Украину. При этом планы по декарбонизации Европы автоматически означают увеличение потребления газа как топлива переходного периода. Очевидно, что "Газпром" захочет поучаствовать в разделе этого растущего пирога", — поясняет он.

ЭКВИВАЛЕНТ ТРУБЕ

Впрочем, сами заявления Кулебы лишь создают инфоповод. Аналитики считают, что привести к реальным экономическим последствиям они не могут. При этом слова дипломата могут выступить элементом некоего тормоза в процессе запуска проекта.

По мнению доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяза Алиева, слова о компенсации за "Северный поток-2" можно скорее отнести к элементу торга. На Украине потребовали обменять "Северный поток-2" на Крым

"Украина прекрасно знает, что на такое Россия никогда не пойдет. Заявление министра иностранных дел Украины сводится к надежде получить хоть какие-то возмещения экономического и финансового характера", — добавил он.

Согласно данным социологических опросов, уровень поддержки властей среди граждан Украины находится на низком уровне и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Апелляции к внешней угрозе, выдвижение жестких условий (пусть и заведомо невыполнимых) более сильной стороне на международной арене является традиционным способом заработка политических очков, считает преподаватель кафедры Национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Гаврюсев.

Другая сторона мотивационной базы высказывания украинского политика кроется в том, какую роль играет Украина в дипломатическом смысле.

"На данном этапе все возможные механизмы влияния на ситуацию с трубопроводом иссякли. Это понимают все стороны отношений. При этом Украина вынуждена периодически давать о себе знать и устраивать некоторые возмущения информационного поля. Обсуждаемое заявление главы МИД Украины является ярким примером подобной активности на международной арене", — поясняет эксперт.

Но даже с формально-юридической стороны вопроса, передача территорий Украине невозможна. Согласно 65 статье Конституции Российской Федерации, Республика Крым и город федерального значения Севастополь находятся в составе Российской Федерации; статья 67 Конституции РФ гарантирует территориальную целостность России, констатирует Гаврюсев.

Даже гипотетически, Крым для России не может являться предметом торга. И если брать в расчет, что "Северный поток-2" — это коммерческий проект и можно допустить торг, то он должен быть равноценным, заключил Алиев.