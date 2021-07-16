МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На этой неделе суд ЕС поставил точку в деле о доступе к газопроводу Opal, подтвердив законность ограничения для транзита "Газпрома". Отклонение апелляции Германии показало, что политические амбиции отдельных игроков в Европе ставят выше интересов бизнеса и потребителей. Однако морозы и дорогой СПГ могут заставить всех взглянуть на российский транзит по-новому. Как Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"

Российская компания, начиная с 2019 года, может на исключительных правах бронировать лишь 50% транзитных мощностей Opal. Такое решение было принято по иску Польши, которая сочла, что право российской монополии при необходимости забирать все 100% мощности нарушает принцип энергетической солидарности. Власти Германии оспорили это решение, однако апелляцию в четверг отклонили без права обжалования.

В ФРГ заверили, что угрозы энергоснабжению страны такой исход дела не несет, но оператор Opal высказал мнение, что найти скорейшее решение этого вопроса — в интересах потребителей. "Газпром", хотя и не был стороной процесса, уже выразил разочарование таким подходом, заявив об искусственных преградах для эффективных инвестиций в газотранспортную систему Европы.

ПОМОЧЬ УКРАИНЕ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, подоплека решения суда ЕС носит двойственный характер — экономика и политика очень тесно переплетаются. При этом политические амбиции игроков реализуются лучше, нежели интересы бизнеса. Песков назвал отказ от угольной генерации долгосрочны ориентиром страны

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко напомнил, что позиция Германии состоит в том, что украинский транзит должен сохраниться даже после запуска "Северного потока-2". "Решение суда создаёт для этого необходимые условия. Чем меньше "Газпром" сможет прокачивать газа через "Северный поток" (а впоследствии — "Северный поток-2"), тем больше у него будет потребности в сохранении украинского маршрута", — отметил он.

Ни стоимость транспортировки через Украину, ни политические риски, ни состояние украинской ГТС, которая уже с трудом выдерживает нагрузку, в расчет не берутся. Равно как и средства, вложенные партнерами по "Северному потоку-2" в современный альтернативный трубопровод, поставки по которому полностью гарантированы.

"Это логичное продолжение политики властей ЕС "разделяй и властвуй", — рассуждает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ситуация складывается так, что любой коммерческий проект может быть ограничен, если хотя бы одна сторона против — в противном случае подрывается "евросолидарность", при этом интересы участников бизнеса, инвестировавших в проект свои деньги, могут несправедливо остаться в стороне, отмечает эксперт.

При этом обновленное европейское законодательство применяется задним числом — Opal был построен до принятия принципа солидарности и его интеграции в европейское законодательство. Получается, что европейский суд ограничил право инвестора на эффективное использование инфраструктуры и получение заложенной прибыли.

Это стало следствием системы многочисленных сдержек и противовесов, которую применяют в Европе, чтобы считаться с интересами всех членов ЕС, не допуская усиления одних за счет других, указал доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. "Решение суда — результат работы сложного, многоступенчатого бюрократического аппарата. Причем этот аппарат вынужден учитывать интересы всех членов ЕС, которые к тому же нередко противоречивы. Поэтому решение — это своего рода компромисс. И этот компромисс включает в себя все факторы", — отметил он.

КАК БУДТО ИЗ ЗОЛОТА

Как это отражается на бизнес-климате и стоимости газа для конечного потребителя — очевидно. Стоимость газа на европейских хабах уже превышает 400 долларов за тысячу кубометров. Хабы, ориентированные на спотовые поставки, и вовсе торгуют газом по 500 долларов за тысячу кубов. Они в большей степени завязаны на СПГ, который "на корню" скупают клиенты из Азии.

Те, кто стоит за ограничениями для российского транзита, альтернативы почему-то не предлагают. Польша, активно торпедирующая "Северный поток" и "Северный поток-2", могла бы при желании купить дополнительные объемы газа не у России, чтобы использовать его для транзита и заработать. Ведь ограничений на подключение других операторов к Opal никогда не было.

Но вместо этого поляки продавили 50-процентное сокращение транспортировки дешевого российского газа. Это привело к росту цен на рынке газа Европы в 1,5-2 раза к привычным для лета уровням. Новые рекорды весьма вероятны — европейские хранилища плохо наполняются, а азиатские конкуренты интенсивно контрактуют СПГ.

"Вероятность перенаправления его (газа — прим. ред.) в Европу невелика, и трейдеры не исключают дефицита и скачка цен на европейском рынке, особенно если не будет запущен "Северный поток-2". Тогда Европе придется перебивать азиатские цены, что совсем непросто", — констатирует Гривач.

ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО

Дефицита газа в Европе, конечно, не будет. У "Газпрома" достаточно незадействованных производственных мощностей, главным образом представленных украинским маршрутом, чтобы полностью удовлетворить потребности Европы в российском газе, уверен Маринченко. Что сможет урвать Украина под видом отступных за "Северный поток-2"

В любом случае "Газпром" сможет максимально задействовать украинский транзит — пропускная способность ГТС страны позволит нарастить поставки даже в чрезвычайных условиях, например, если зима будет суперхолодной, согласен аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрей Полищук. Другое дело — цена: украинский транзит в текущих условиях дороже альтернативных направлений. Это тоже отразится на конечной стоимости газа для европейцев

По его мнению, если зима будет холодной, и спрос на газ в Европе вырастет, преимущества "Газпрома" с его дешевым трубопроводным газом перед дорогим СПГ, за который еще надо побороться, станут очевидными. Ведь мерзнуть не хочется никому, даже ради солидарности. "Не исключено, что это поможет решению вопроса о расширении мощности европейской газовой инфраструктуры", — заключил эксперт.