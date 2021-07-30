МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В нефтегазовом секторе выступили с критикой предложения Министерства экономического развития о выдаче лицензий для поставок СПГ без согласования с "Газпромом", сообщили "Известия". Компания сообщила о небывалом росте числа отказов в кредитовании

При понижении стоимости "черного золота" может произойти сокращение доходов в российский бюджет. В итоге российская экономика может пострадать из-за увеличения числа экспортеров малотоннажного СПГ, объяснило издание позицию "Газпрома", ссылаясь на протокол комиссии по энергетике Госсовета РФ от 28 июня.

"Дальнейшие шаги в сфере расширения числа экспортеров СПГ, в том числе с малотоннажных комплексов, могут привести к непоправимым последствиям для энергетической и экономической безопасности РФ ввиду роста конкуренции российских поставщиков газа на внешних рынках — общему снижению цен на российский природный газ за рубежом, снижению поступлений в бюджет от экспорта трубопроводного газа ПАО "Газпром" и, как следствие, выпадению доходов бюджета РФ", — говорится в документе.

"Мы видим пример лоббистской борьбы других производителей газа и "Газпрома". Первые хотят поэтапно раскачивать экспортную монополию «Газпрома». Ранее компании отрасли обращались к президенту с просьбами разрешить им самостоятельный экспорт трубопроводного газа. Они указывали, что у них есть возможность договориться с европейскими компаниями о дополнительных поставках", — считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.