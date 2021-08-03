МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Законодатели стран Евросоюза, подписавшие заявление против трубопровода "Северный поток 2", выступили не против зависимости от России, а в интересах США, они не защищают интересы жителей собственных стран, заявил РИА Новости член международного комитета Госдумы Сергей Железняк.

Группа законодателей США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступила против строительства газопровода "Северный поток 2". Трубопровод позволит России "давить и шантажировать" Украину, утверждается в документе. Кроме того, парламентарии опасаются за единый открытый европейский рынок, поскольку рост российских поставок увеличит влияние одного из поставщиков.

"Говоря о зависимости Европы от России, которая, по мнению авторов заявления, якобы возникает в результате реализации российско-европейского газового проекта, эти деятели умалчивают, под чью дудку сами пляшут и чьи интересы отстаивают. Попытками помешать запуску фактически готового газового проекта эти политики не защищают интересы собственных граждан, которым необходим качественный и доступный по цене газ", — сообщил Железняк.

По его словам, список стран, группа законодателей которых выпустила заявление относительно "Северного потока 2", "говорит сам за себя", туда вошли страны, которые всегда "подпевают США, особенно в вопросах антироссийской политики".

"Как уже не раз приходилось убеждаться, США и Великобритания традиционно руководят политикой таких стран как Польша, Литва, Латвия, Эстония, теперь и Ирландия и, конечно же, Украина. Ничего удивительного в том, что эти несамостоятельные страны решили вдогонку высказаться по поводу "Северного потока 2", приписывая проекту несуществующие политические характеристики и выдуманные угрозы", — отметил он.

Политик считает показательным, что к данной петиции не присоединились страны, которые участвуют в проекте и "понимают суть и значение российско-европейского сотрудничества в области энергетики".

"Геополитическим оружием, которым называют вышеупомянутые западные деятели газовый проект, (на самом деле) является русофобия, которая разрушает доверие, сеет вражду, мешает развитию экономик, в том числе тех стран, политики которых участвуют в антироссийском демарше", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.