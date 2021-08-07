МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Сделка по Северному потоку-2 нанесла удар по репутации Европейского союза как региональной силы, цитирует ИНОСМИ Лэнс Брэдли из The National Interest. Украина уверена, что не останется без газа с пуском "Северного потока-2"

Эта сделка подчеркивает зависимость Брюсселя от Белого дома в энергетике и внешней политике, уверена Брэдли. Германия проигнорировала проблемы стран Центральной и Восточной Европы и принимает во внимание лишь американские интересы, сообщило издание.

Лэнс Брэдли охарактеризовала действия Берлина по отношению к Северному потоку-2 как неприличный поступок. Политика ФРГ подрывает европейские ценности и нормы. Кроме того, Германия выстраивает свой политический курс, игнорируя государства-партнеры.

Из-за столь безрассудной, с точки зрения Брэдли, политики Берлин подвергает опасности Украину.

"В лучшем случае "Северный поток-2" станет причиной возникновения экономических трудностей на Украине. А в худшем случае Россия может использовать газ (в отличие от денег от транспортировки газа) против Украины — в качестве средства принуждения Киева", — полагает журналист.

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