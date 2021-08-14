МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Вашингтон предал своих союзников, заключив сделку с Берлином по "Северному потоку-2", заявил независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк. Об этом пишет ИНОСМИ, ссылаясь на издание Myśl Polska. Эксперт объяснил, когда вашу "коммуналку" должно оплатить государство

Соглашение Джо Байдена и Ангелы Меркель по газопроводу "Северный поток-2" привело к разочарованию в Варшаве и Киеве, отметил Щенсняк.

По словам эксперта, завершение строительства российского экспортного газопровода является победой Германии.

Автор напомнил, что "Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения экономических и политических интересов". "Мы ввязались в войну на два фронта и в итоге потерпели болезненное поражение", — подчеркнул Щенсняк.

"Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе", — говорится в статье.

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