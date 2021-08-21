МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Новые санкции США в отношении "Северного потока-2" никак не повлияют на реализацию этого проекта, это смешные решения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

В пятницу Вашингтон ввел новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток-2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити".

В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23.

Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.

"Это смешные решения. Все это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от положения США в Афганистане, откуда они позорно бежали", — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что новые санкции никак не повлияют на реализацию "Северного потока-2".

"Мы уже привыкли к этим санкциям, они на нас не влияют. "Северный поток" (два — ред.) уже близок к завершению", — подчеркнул сенатор.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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