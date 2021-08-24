МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. До окончания строительства газопровода "Северный поток 2" осталось буквально несколько недель, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства", — сказал дипломат.

Дипломат надеется, что до конца года есть все шансы ввести в газопровод эксплуатацию.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

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